Am 04.02.2017 hat die nationale chinesische Energiebehörde NEA ihre offizielle Photovoltaik-Statistik für das Jahr 2016 veröffentlicht. Das berichtet die Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory Co. Ltd. (AECEA). Demnach wurden Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 34,54 GW installiert, davon entfallen 4,23 GW bzw. 12 % auf dezentrale Anlagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...