Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Daimler nach Zahlen zum vierten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 72 Euro gesenkt. Wie Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR den Wert im Moment einschätzt, verrät er in dieser Sendung. Ausserdem wirft er zusammen mit Moderatorin Cornelia Eidloth einen Blick auf diverse Automobilzulieferer. Und auch in dieser Sendung darf am Ende der Sendung nicht der Blick auf die Borussia Dortmund-Aktie fehlen. Wie es um den BVB nicht nur fussballtechnisch steht, erfahren Sie hier.