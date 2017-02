Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Deutschland ist strategischer Partner der bulgarischen Lebensmittelindustrie - Bulgarien übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2018



Bulgarien ist Partnerland der Internationalen Grünen Woche Berlin 2018. Den betreffenden Vertrag unterzeichneten die ehemalige Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung Bulgariens, Desislava Taneva, und Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH. Bei der Zeremonie im Rahmen der diesjährigen Grünen Woche waren ebenfalls die beiden ehemaligen Vizeminister im bulgarischen Landwirtschaftsministerium anwesend, Vasil Groudev und Dr. Georgi Kostov. Bulgarien übernimmt im ersten Halbjahr 2018 die EU-Ratspräsidentschaft. Das Land an der Schwarzmeerküste nimmt seit 1988 mit einem Gemeinschaftsstand an der Grünen Woche teil und wird sich im kommenden Jahr mit Nahrungs- und Genussmitteln aus allen Landesteilen präsentieren. Die Grüne Woche findet 2018 vom 19. bis 28. Januar statt.



Bulgariens ehemalige Landwirtschaftsministerin Desislava Taneva: "Die Grüne Woche ist für Bulgarien die wichtigste Messe, um unsere qualitativ hochwertigen Agrar- und Ernährungserzeugnisse zu präsentieren. Wir möchten hier zum Beispiel unser Rosen- und Lavendelöl vorstellen, bei dem wir Weltmarktführer sind. Weitere wichtige Produkte sind Obst und Gemüse sowie Fleischerzeugnisse. Deutschland ist ein strategischer Partner der bulgarischen Lebensmittelindustrie. Bei der Herstellung unserer Produkte kommen auch Technik und Technologien aus Deutschland zum Einsatz und auch deutsche Standards werden berücksichtigt."



Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH: "Mit Bulgarien werden wir im kommenden Jahr einen hoch geschätzten Stammgast als Partnerland begrüßen. Für die Vermarktung der Nahrungs- und Genussmittel des Partnerlandes stellt die Grüne Woche eine unschätzbare Marketingplattform dar. Hier treffen die Produzenten auf alle wichtigen Handelspartner. Die überaus starke Medienpräsenz garantiert eine enorme Außenwirkung. Davon wird die Land- und Ernährungswirtschaft Bulgariens weit über die Laufzeit der Grünen Woche hinaus profitieren."



Deutschland gehört zu den wichtigsten Agrarhandelspartnern Bulgariens. In den vergangenen Jahren hatten landwirtschaftliche Erzeugnisse einen Anteil von etwa sieben bis acht Prozent am Gesamt-Außenhandelsumsatz. Im Jahr 2015 belief sich der Agrarhandel zwischen Bulgarien und Deutschland auf 503,9 Millionen Euro, ein Prozent mehr als im Jahr 2014. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach Deutschland um 0,8 Prozent auf 209,6 Millionen Euro gewachsen, die Importe um 1,2 Prozent auf 294,3 Millionen Euro.



Die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte, die Bulgarien auf dem deutschen Markt verkauft, sind Sonnenblumen und verarbeitetes Obst, gefolgt von Back- und Konditorwaren, Honig und Käse sowie Pflanzen, Samen und Früchte, die für die Parfümerie und die Medizin verwendet werden. Traditionell importiert Bulgarien aus Deutschland Schokolade und Schweinefleisch, gefolgt von Käse, konzentrierter Milch, Rahm, Butter, Tabak, Kaffee, Gebäck und Kuchen.



Diese Presse-Information und Pressefotos finden Sie auch im Internet: www.gruenewoche.de/de/Presse/ www.gruenewoche.de/Presse/Pressefotos/



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038-2218 rogall@messe-berlin.de