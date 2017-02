FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Zusammenwachsen der Stahlbranche in Europa dürfte nach Einschätzung der Experten der australischen Investmentbank Macquarie insbesondere die Thyssenkrupp-Aktie beflügeln. Der Konzern stehe hierfür auf einer vorteilhaften Startposition in vorderster Reihe, schrieb Analyst Patrick Morton in einer Studie vom Dienstag.

Schließlich seien die Essener einer Lösung für die Probleme in ihrem Stahlgeschäft in Europa und Nordamerika schon lange nicht mehr so nahe gewesen wie jetzt. Morton hob daher seine Einstufung für die Aktie von "Neutral" auf "Outperform" und das Kursziel von 24 auf 29 Euro (Kurs: 23,21 Euro) an.

Der Experte zeigte sich sicher, dass ein Zusammengehen mit dem indischen Stahlkonzern Tata Steel , aber auch ein in Medien kolportierter Zusammengang mit dem Stahlkocher Salzgitter für alle Beteiligten vorteilhaft und wertsteigernd sein dürften. Dies würde Thyssenkrupp auf Platz 2 in der Reihe der europäischen Stahlproduzenten bringen. Ein Zusammengehen mit Salzgitter hält der Experte allerdings für das unwahrscheinlichste Szenario.

Zudem vermutet der Experte einen baldigen Verkauf der verlustreichen Stahlsparte Steel Americas, die Thyssenkrupp Barmittel in Höhe von 1 bis 3 Milliarden Dollar in die Kassen spülen könnte. Wenngleich diese Summe weit unter den dort angefallenen Investitionskosten liege, dürfte ein erfolgreiches Geschäft der Aktie enorme Impulse verleihen. Der Experte hält dann eine im Vergleich zu Stahlkochern deutlich höhere Bewertung eines Unternehmens aus dem Investitionsgütersektor für möglich.

