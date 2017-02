Basel - Bislang schien es klar zu sein, dass es keine Konkurrenz zum US-Dollar als wichtigste Reservewährung der Welt gibt, so Karsten Junius, Chefökonom bei der Bank J. Safra Sarasin AG.42% aller US-Staatsanleihen würden im Ausland gehalten. Die neue US-Regierung scheine große Steuersenkungspläne zu haben und sei daher mehr denn je auf ausländische Kapitalgeber angewiesen. Diese könnten sich allerdings zurückziehen, wenn sie das Gefühl bekämen, dass die USA zunehmend rechtsstaatliche Prinzipien, internationale Verträge und Institutionen infrage stellen würden und in Zeiten von "America First" ausländische Geldgeber erst zuletzt bedienen würden.

