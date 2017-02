Ismaning (ots) -



Immer mehr Menschen legen Wert darauf, Produkte ohne Zusatzstoffe zu verwenden. Da spielt nicht nur die steigende Anzahl an Lebensmittelunverträglichkeiten eine Rolle. Verbraucher bevorzugen Produkte die einfach frei von Lactose, Gluten, Zucker, Aroma- und Süßstoffen etc. sind. Das gilt auch für Nahrungsergänzungsmittel z. B. bei Präparaten, die zur Entsäuerung des Körpers eingenommen werden.



Neu: Basica Vital pur - ohne Zusatzstoffe



Ganz neu auf dem Markt ist jetzt Basica Vital pur - ein reines Basenpulver - ganz ohne Zusatzstoffe. Es wird diesen speziellen Ansprüchen der Verbraucher gerecht. Zudem ist es auch für die Bedürfnisse von Veganern gut geeignet. Das Basenpulver kann vielseitig eingenommen und verwendet werden. Es hat keinen Eigengeschmack und kann in Wasser oder Saft aufgelöst oder in kalte und warme Speisen wie beispielsweise Joghurt, Müsli oder Suppen eingerührt werden.



Vitalität und Leistungsfähigkeit durch Entsäuerung



Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt und ein funktionierender Energiestoffwechsel sorgen für Vitalität und Leistungsfähigkeit. Ursache für eine Übersäuerung des Körpers ist neben Stress und Bewegungsmangel eine unausgewogene Ernährung. Fleisch und Wurst zählen zu den stärksten Säurebildnern, aber auch Getreide und Backwaren sowie Milchprodukte tragen dazu bei. Überschüssige Säure lagert sich im Gewebe ab und kann vielfältige Gesundheitsprobleme hervorrufen. Zum Ausgleich einer Übersäuerung benötigt der Körper basische Mineralstoffe, die Säure neutralisieren können.



Das neue Basica Vital pur versorgt den Körper mit basischen Mineralstoffen und Spurenelementen. Zink trägt dazu bei, dass der Säure-Basen-Gleichgewicht zur erhalten und es ist wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit. Magnesium hilft mit, Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern und unterstützt gemeinsam mit Calcium den Energiestoffwechsel. So ist die Versorgung mit den wichtigen basischen Mineralstoffen "ganz nebenbei" möglich. Die praktischen Portions-Sticks für morgens und abends sind genau für den täglichen Bedarf dosiert.



Basica Vital pur - kurz informiert: - reine basische Mineralstoffe und Spurenelemente - für Veganer geeignet - lactosefrei und glutenfrei - ohne Zucker, Aromastoffe, Süßstoffe, Jod und Eisen - ohne Geschmack - zum Einrühren in kalte und warme Getränke und Speisen - im praktischen Portionsbeutel (Stick) für einfache Dosierung morgens und abends - unverbindliche Preisempfehlung: für 20 Sticks Euro 11,25 und für 50 Sticks Euro 24,85 - Seit Januar 2017 - nur in Apotheken erhältlich



