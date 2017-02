Paris - Trotz Niedrigzinsen und politischer Unsicherheiten hat die französische Grossbank BNP Paribas 2016 den höchsten Gewinn in sechs Jahren erwirtschaftet. Zu dem Gewinnplus trugen die internationalen Finanz-Dienstleistungen wie die Vermögensverwaltung bei, während das heimische Privatkundengeschäft vor allem zum Jahresende hin schwächelte. Zudem profitierte BNP Paribas vom Verkauf von Anteilen am europäischen Zweig des Kreditkartenanbieters Visa.

Konzernweit stieg der Gewinn um 15 Prozent auf unterm Strich 7,7 Milliarden Euro, wie BNP Paribas am Dienstag in Paris mitteilte. Damit setzen sich die Franzosen deutlich von Rivalen wie der Deutschen Bank oder Unicredit ab. Die Frankfurter schrieben wegen teurer Rechtsstreitigkeiten 2016 den zweiten Milliardenverlust in Folge und die Mailänder müssen wegen fauler Kredite gerade ihre Aktionäre um frisches Geld bitten, um ihre Kapitalbasis zu stärken.

"Lustloses Umfeld"



Den vollständigen Artikel lesen ...