Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat heute früh Zahlen vorgelegt und muss einen deutlichen Gewinnrückgang verkraften - besonders im vierten Quartal aufgetretene Großschäden, sowie teure Naturkatastrophen drücken auf die Bilanz.

Das im letzten Geschäftsjahr unter der Führung von Vorstandschef Nicolaus von Bomhard erwirtschaftete Ergebnis lag unter dem Strich bei 2,6 Milliarden Euro und damit eine halbe Milliarde weniger als noch ein Jahr zuvor. Besonders Hurrikans in den USA, sowie Erdbeben in Neuseeland kostet in den Rückversicherer zusammen fast eine halbe Milliarde Euro - auch auf das Gesamtjahr gesehen gab es mehr Schäden als noch im Jahr zuvor. Positiv hingegen zeigt sich das Geschäft mit Kapitalanlagen, das mit 7,6 Milliarden Euro rund ein Prozent mehr abwarf als im Vorjahr. Der Vorstand möchte die Aktionäre mit einer erhöhten Dividende bei Laune halten - sie soll von zuletzt 8,25 auf 8,60 Euro je Anteilsschein angehoben werden und damit stärker als von Experten erwartet. Aber der Konzern muss sich weiter sanieren, damit das Dividendenniveau auch in Zukunft weiter gehalten und in der Tendenz ausgebaut werden kann. Besonders der Ergo-Umbau kostet ein weiteres Verlustjahr und dürfte sich erst am Anfang des nächsten Jahrzehnts ...

