Nordex-Aktie: Das Warten geht weiter

Mit der Übernahme des spanischen Windkraftanlagenherstellers Acciona Windpower hat Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) für eine deutlich breitere regionale Aufstellung seiner Geschäfte gesorgt. Trotzdem vergisst der Hamburger Windturbinenhersteller seinen Heimatmarkt nicht.

Quelle: de.4.traders.com

2016 hat Nordex erneut deutlich mehr Windturbinen in Deutschland errichtet, konkret waren dies 267 Anlagen (2015: 176). Gleichzeitig stieg die Kapazität der Anlagen. Mit seiner Leistungssteigerung entwickelte sich Nordex stärker als die Industrie insgesamt. Entsprechend stieg der Marktanteil von Nordex auf rund 15 Prozent (2015: 12 Prozent). Nordex profitierte insbesondere von seiner starken Position bei effizienten Anlagen für den Einsatz in schwächeren Windregionen. So errichtete das Unternehmen gut 40 Prozent seiner Turbinen in den vier süddeutschen Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.

