Das seit Wochenbeginn zu beobachtende Siechtum an der Wall Street dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Denn wichtige Konjunkturdaten stehen erneut nicht auf der Agenda, insofern fehlen dem Markt die Impulse. Vorbörslich wird lediglich die Handelsbilanz für Dezember bekanntgegeben, die wie gewöhnlich negativ ausfallen dürfte. Die USA verbuchen regelmäßig hohe Handelsbilanzdefizite, der Markt rechnet diesmal mit einem Fehlbetrag von 44,70 Milliarden Dollar.

Eigentlich blickt die Börse auf diese Daten nicht sonderlich interessiert. Jedoch hatte US-Präsident Donald Trump seine protektionistische Tonlage unter anderem mit der hoch defizitären Handelsbilanz begründet. Insofern könnten die Daten zumindest etwas Beachtung finden. Die Marke von 20.000 Punkten im Dow-Jones-Index scheint aber nicht in Gefahr zu sein. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine weitgehend unveränderte Handelseröffnung am Kassamarkt hin.

Der marktbreite S&P-500 hat per Montag seit dem Wahltag Trumps um 7,2 Prozent zugelegt. Allerdings rührt der Löwenanteil der Aufschläge aus dem Dezember, in jüngster Zeit hat die "Trump-Rally" deutlich an Schwung verloren. Investoren verbinden verbesserte Wirtschaftsdaten und Deregulierungen mit Trump, doch hat dieses Bild mittlerweile gehörige Kratzer erhalten. Denn immer mehr Analysten und Firmenlenker warnen vor neuen Risiken der Trump-Politik.

Von Unternehmensseite stehen unter anderem die Geschäftsausweise von General Motors, Intercontinental Exchange und Twenty-First Century Fox im Fokus. Mit Mondelez International und Walt Disney lassen sich dann noch zwei Schwergewichte nach Börsenschluss in die Bücher schauen.

February 07, 2017 06:28 ET (11:28 GMT)

