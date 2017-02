FMW-Redaktion

Heute hat China die neuesten Zahlen zu den Devisenreserven veröffentlicht - und das Land hat nun erstmals seit 2011 wieder weniger als drei Billionen Dollar an Devisenreserven (in US-Dollar)! Dabei hat sich seit Mitte 2014 der Bestand an Reserven von einem Höchststand von 3,99 Billionen Dollar um 25% reduziert:

China | JAN FOREIGN RESERVES: $2.998T V $3.004TE pic.twitter.com/KPWnILBWfw

- Ioan Smith (@moved_average) February 7, 2017

Im Januar sanken die Reserven Chinas um 12,3 Milliarden Dollar auf nun 2,998 Billionen Dollar - noch im Dezember hatte der Rückgang 41 Milliarden Dollar betragen, das Tempo hat sich also abgeschwächt. Ein Grund dafür ist, dass der Yuan zum US-Dollar im Januar aufgewertet hat - der Dollar-Index hat bekanntlich den schwächsten Januar seit 30 Jahren absolviert.

Ein entscheidender Grund für den Rückgang der ...

