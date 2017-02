Chinas Devisenreserven sind erstmals seit fast sechs Jahren unter die Marke von drei Billionen Dollar gefallen. Sie lagen im Januar bei 2,998 Billionen Dollar, wie die Zentralbank am Dienstag in Peking mitteilte. Der Rückgang fiel mit 12,3 Milliarden Dollar zwar deutlicher aus als von Analysten erwartet, war aber so gering wie seit über einem...

