Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.292,60 +0,27% +2,52% Euro-Stoxx-50 3.246,98 +0,27% -1,32% Stoxx-50 3.004,10 +0,34% -0,21% DAX 11.567,45 +0,50% +0,75% FTSE 7.215,53 +0,60% +1,02% CAC 4.784,63 +0,14% -1,60% Nikkei-225 18.910,78 -0,35% -1,07% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,23 -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,89 53,01 -0,2% -0,12 -3,2% Brent/ICE 55,57 55,72 -0,3% -0,15 -3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.229,21 1.235,61 -0,5% -6,40 +6,8% Silber (Spot) 17,60 17,74 -0,8% -0,13 +10,5% Platin (Spot) 1.007,70 1.015,25 -0,7% -7,55 +11,5% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,5% -0,01 +5,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Das seit Wochenbeginn zu beobachtende Siechtum an der Wall Street dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Denn wichtige Konjunkturdaten stehen erneut nicht auf der Agenda, insofern fehlen dem Markt die Impulse. Vorbörslich wird lediglich die Handelsbilanz für Dezember bekanntgegeben, die wie gewöhnlich negativ ausfallen dürfte. Die USA verbuchen regelmäßig hohe Handelsbilanzdefizite, der Markt rechnet diesmal mit einem Fehlbetrag von 44,70 Milliarden Dollar. Eigentlich blickt die Börse auf diese Daten nicht sonderlich interessiert. Jedoch hatte US-Präsident Donald Trump seine protektionistische Tonlage unter anderem mit der hoch defizitären Handelsbilanz begründet. Insofern könnten die Daten zumindest etwas Beachtung finden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

22:30 AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis

Im Laufe des Tages

- DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH,

AR-Sitzung zum Eröffnungstermin

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -44,70 Mrd USD zuvor: -45,24 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte können sich nach dem deutlichen Rücksetzer vom Wochenauftakt am Dienstag etwas erholen. "Damit bleibt der DAX erst einmal in der Seitwärts-Range zwischen 11.400 und 11.700 Punkten", sagt ein Marktteilnehmer. Die Konsolidierungsstimmung nach der Dezember-Rally setze sich fort. Etwas gestützt wird die Stimmung vom festeren Dollar: Der Euro fällt auf 1,0670 Dollar, nach 1,0740 Dollar am Montagabend. Gebremst werden die Kurse dagegen nach wie vor von den politischen Risiken: Angesichts der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April und den damit verbundenen Gefahren für den Bestand der Eurozone halten sich die Investoren mit Aktienkäufen zurück. Der CAC-40 bewegt sich am Mittag nur wenig. Im Minus liegen die französischen Banken, nach schwachen Zahlen der BNP Paribas, deren Kurs 3,7 Prozent verliert. Societe Generale geben 1,8 Prozent ab und Credit Agricole 1,3 Prozent. Der Bankenindex in Europa liegt mit 0,3 Prozent im Minus. Schlechter schlägt sich nur der Index der Ölwerte mit einem Minus von 0,6 Prozent. Hier verlieren BP nach schwachen Zahlen 2,2 Prozent. BP hat 2016 aufgrund der niedrigen Ölpreise den zweiten Jahresverlust in Folge eingefahren. Und Statoil geben nach ihren Geschäftszahlen 1,8 Prozent ab. Am deutschen Aktienmarkt stehen die Rückversicherer im Blick. Bei der Munich Re ist der Gewinn nach Steuern mit 500 Millionen Euro um rund 10 Prozent hinter der Konsensprognose der Analysten geblieben. Das lässt den Kurs um 0,9 Prozent nachgeben. Hannover Rück hat dagegen das Gewinnziel 2016 deutlich übertroffen, was den Kurs um 1,4 Prozent steigen lässt. Papiere des Versicherers Talanx steigen nach laut Händlern guten Quartalszahlen um 1,0 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 18:40 % YTD EUR/USD 1,0669 -0,14% 1,0684 1,0738 +1,5% EUR/JPY 119,9793 +0,33% 119,5889 120,49 -3,6% EUR/CHF 1,0667 +0,23% 1,0643 1,0661 -0,4% EUR/GBP 0,8632 +0,15% 0,8587 1,1601 +1,3% USD/JPY 112,45 +0,46% 111,94 112,22 -3,8% GBP/USD 1,2360 -0,65% 1,2441 1,2457 +0,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend moderate Kursverluste haben am Dienstag das Börsenbild in Ostasien und Australien geprägt. Die Börsen schlossen sich damit den leicht negativen Vorgaben der Wall Street an und nicht den teils kräftigen Einbußen an den europäischen Börsen des Vortages. Doch auch wenn die Sorgen in Asien nicht ganz das Ausmaß wie in Europa erreichten, so waren sie doch die selben. Die ökonomischen Unwägbarkeiten der zunehmend protektionistischen Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump drückte ebenso auf die Stimmung wie der Umstand, dass in Umfragen zur französischen Präsidentschaftswahl Marine Le Pen vom rechtsgerichteten Front National vorn liegt. Sie fordert den Austritt Frankreichs aus EU und Nato. "Es scheint, dass die Risiken etwas zunehmen", kommentierte Marktexperte Christoffer Moltke-Leth von Saxo Capital Markets und weiter: "Die Risikoscheu nimmt zu". In Tokio drückte der zuletzt deutlich gestiegene Yen etwas auf die Stimmung, weil er die Exportsituation japanischer Unternehmen verschlechtert. Der Yen profitiere ebenso wie japanische Anleihen von der Suche der Anleger nach Sicherheit. In Hongkong sprachen Beobachter von leichten Gewinnmitnahmen. Dort hatte der Index am Montag kräftig zugelegt, gestützt vor allem von festen Kursen im Finanzsektor. Die Börse in Sydney gewann gegen den regionalen Trend leicht hinzu- gestützt von Aufschlägen im Rohstoff- und Industriesektor. Die Zentralbank hatte ihr Zinsniveau auf Rekordtief bestätigt. Dies war zwar so erwartet worden, doch wurde der Umstand dennoch wohlwollend zur Kenntnis genommen.

CREDIT

Nach dem starken Anstieg der Risikoprämien zu Wochenbeginn geben diese am Dienstag wieder ein wenig nach. Der iTraxx Europe Index, der am Vortag auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember gestiegen war, gibt um 0,7 Prozent auf 74,25/7470 Basispunkte nach. "Investoren, die mit den US-Präsidentschaftswahlen und dem Brexit die entscheidenden Abstimmungen nicht vorhersagen konnten, ziehen allmählich einen Wahlsieg von Marine Le Pen bei den Wahlen in Frankreich in Betracht", sagt Hussein Sayed vom Broker FXTM. Starke Umfragewerte der Chefin des rechtspopulistischen Front National hatten am Vortag die Risikoprämien im europäischen Kredithandel stark nach oben getrieben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Munich Re erhöht Dividende trotz Gewinnrückgangs

Eine hohe Schadensbelastung durch Naturkatastrophen hat dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht. Allein im vierten Quartal sorgten ein Hurrikan und ein Erdbeben für einen deutlichen Rückgang des Versicherungsergebnisses.

Deutsche-Börse-Aufsichtsrat stellt sich hinter Chef Kengeter

Der Aufsichtsrat der Deutsche Börse AG stellt sich hinter seinen Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter, der wegen des Verdachts des Insiderhandels im Visier der Frankfurter Staatsanwaltschaft steht. Der Aufsichtsrat spreche ihm "einstimmig sein volles Vertrauen aus", teilte die Deutsche Börse mit.

Grammer will weiter wachsen und warnt vor Machtkampf

Der Autozulieferer Grammer hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Ziele übertroffen und will die operative Profitabilität weiter verbessern. Allerdings warnte der Konzern, der in das Visier von aktivistischen Investoren geraten ist, vor den Auswirkungen eines Machtkampfes auf die künftige Geschäftsentwicklung. Derzeit muss sich Grammer, die Komponenten für die Innenausstattung von Autos herstellt, mit der Cascade International Investment herumärgern.

Hannover Rück übertrifft eigenes Gewinnziel 2016 deutlich

Die Hannover Rück hat 2016 von einem verbesserten Schaden-Rückversicherungsgeschäft und einer niedrigeren Steuerquote profitiert. Der Gewinn fiel deutlich höher aus als vom Unternehmen selbst erwartet. Die Hannover Rück verdiente vorläufigen Zahlen zufolge 2016 netto rund 1,17 Milliarden Euro.

HSH-Nordbank-Chef sieht Kaufinteresse aus Asien

Der Vorstandsvorsitzende der zum Verkauf stehenden HSH Nordbank, Stefan Ermisch, sieht ein gewisses Interesse aus Asien an dem Institut. Nach Gesprächen mit möglichen Investoren in China, den USA und anderen Ländern sagte Ermisch in Frankfurt: "Ich glaube, dass es Interessenbekundungen aus Asien geben wird. Ob daraus auch indikative Angebote werden, muss man sehen."

Nordex baut Marktanteil in Deutschland aus

Der Windturbinenhersteller Nordex hat seinen Marktanteil in Deutschland im vergangenen Jahr auf rund 15 Prozent von 12 Prozent im Jahr 2015 ausgebaut. Mit 267 Windturbinen errichtete Nordex in ihrem Heimatmarkt rund 50 Prozent mehr Anlagen als im Jahr davor. Gleichzeitig stieg die Kapazität der Anlagen, so dass die installierte Leistung im Jahresvergleich um 58 Prozent auf 691 Megawatt zulegte.

Talanx übertrifft Ergebnisziel 2016 deutlich - Prognose 2017 erhöht

