HSH-Nordbank-Chef sieht Kaufinteresse aus Asien

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstandsvorsitzende der zum Verkauf stehenden HSH Nordbank, Stefan Ermisch, sieht ein gewisses Interesse aus Asien an dem Institut. Nach Gesprächen mit möglichen Investoren in China, den USA und anderen Ländern sagte Ermisch in Frankfurt: "Ich glaube, dass es Interessenbekundungen aus Asien geben wird. Ob daraus auch indikative Angebote werden, muss man sehen." Er habe in China mehr Interesse und Kenntnis bezüglich der HSH Nordbank vorgefunden, als er erwartet habe. "China ist sehr ambitioniert und blickt nach Europa", sagte er.

Investoren können bis 31. März indikative Gebote für die HSH abgeben, die aus einem fortzuführenden Geschäft ("Kernbank") und einem abzuwickelnden Teil ("Abbaubank") besteht. Laut Ermisch liegen in der Abbaubank Risiken von etwa 20 Milliarden Euro, die vor allem aus Schiffskrediten resultieren. Die Kernbank hat nach seiner Aussage 2016 ein Neugeschäft von 4 Milliarden Euro gemacht. Offizielle Zahlen wird die Bank am 30. März vorlegen. Die EU-Kommission hat die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein aufgefordert, die Bank bis Februar 2018 zu verkaufen.

Der HSH-Chef erwartet, dass sich die Verkaufsverhandlungen bis Ende 2017 hinziehen werden und will auch eine rein deutsche Lösung für sein Institut nicht ausschließen. "Konsolidierung tut Not, und vielleicht findet die Not ja ihren Weg", sagte er. Auch die Übernahme durch eine andere Landesbank sei denkbar. Ermisch will zudem auch eine nationale Bad Bank für notleidende Schiffskredite nicht ausschließen. Schließlich sei die HSH Nordbank nicht die einzige Bank, die unter ihren Schiffskrediten leide.

