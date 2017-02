Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine frühen Gewinne bis zum Mittag weiter ausgebaut. Wie schon am Vortag ziehen die beiden schwergewichtigen Pharmavaloren die Indizes Barometer nach oben. Davon abgesehen würden aber an der Börse "keine grosse Stricke zerreissen", sagte ein Händler. Der Handel dümple etwas vor sich, bis man wisse, woran man mit dem neuen US-Präsidenten sei.

Die erste Euphorie sei jedenfalls draussen. Man wolle jetzt Ergebnisse sehen, insbesondere in der Handelspolitik. Ein Stichwort dabei seien die Zölle. Am Berichtstag richten sich zudem die Blicke bereits auf den morgigen Mittwoch, an dem gleich drei SMI-Konzerne ihre Jahreszahlen publizieren.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 12 Uhr 0,63% auf 8'383,34 Punkte und liegt damit nur knapp unter dem Tageshoch. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,48% auf 1'330,72 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,65% auf 9'171,62. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 23 im Plus, sechs im Minus und LafargeHolcim notieren unverändert.

Besonders gesucht sind die Titel von Givaudan (+1,9%), nachdem sie in der Vorwoche unter negativen Analystenkommentaren gelitten hatten. Am Berichtstag seien Aktien defensiver Natur und hoher Visibilität gefragt, berichten Händler. Folgerichtig legen auch Nestlé (+0,3%) ...

