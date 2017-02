Sky Solar Holdings, Ltd. (Hongkong, China), ein unabhängiger Stromerzeuger, der Solar-Parks auf der ganzen Welt entwickelt, besitzt und betreibt, meldete am 06.02.2017 den Abschluss von Verkaufsverträgen mit der A.W. Aktina Wind Limited (Zypern) für Photovoltaik-Kraftwerke mit 23 Megawatt in Griechenland.

