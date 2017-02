Frankfurt - Die Renditen langlaufender Bundesanleihen wurden zuletzt von der weltweit zunehmenden Konjunkturzuversicht und steigenden Inflationserwartungen nach oben gezogen, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass diese Versteilerung vorerst an Dynamik verlieren werde. So dürften die Inflationsraten der Eurozone nicht mehr wesentlich zunehmen und damit auch den Inflationserwartungen keinen weiteren Auftrieb verleihen.

