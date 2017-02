Frankfurt - Trotz der ab April verminderten Wertpapierkäufe von nur noch 60 Mrd. Euro im Monat zeichnet sich nicht ab, dass die EZB ihre sehr expansive Ausrichtung in absehbarer Zeit ändern wird, so die Analysten der DekaBank.Nach der Ratssitzung im Januar habe Präsident Draghi noch einmal unterstrichen, dass die EZB einen breit basierten und nachhaltigen Anstieg der Inflation anstrebe. Zwar würden die Analysten davon ausgehen, dass die Kerninflation im Verlauf dieses Jahres nur moderat zunehmen werde. In einem stabileren makroökonomischen und finanziellen Umfeld dürfte dies der EZB jedoch genügen, um ihre Wertpapierkäufe ab Frühjahr 2018 sukzessive auslaufen zu lassen. Aber auch danach würden die Überschussreserven bis auf weiteres unverändert hoch bleiben und die Zinsen am Geldmarkt in Richtung des Einlagensatzes von -0,40% drängen. Zudem würden die Analysten nicht vor 2019 mit einer Anhebung dieses unteren Eckzinses rechnen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten nicht die in den Geldmarkt-Futures zum Ausdruck kommende Erwartung teilen, dass die EONIA- und EURIBOR-Sätze schon im Verlauf des Jahres 2018 signifikant ansteigen würden. (Ausgabe Februar/März 2017) (07.02.2017/alc/a/a)

