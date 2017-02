Wenn Fressfeinde angreifen, geht es meist darum, die eigene Haut zu retten. Nicht so bei dieser neu entdeckten Gecko-Art: Sie trennt sich leichten Herzens vom eigenen Schuppenkleid. Forscher bringt das zur Verzweiflung.

Geckos auf Madagaskar können bei einem Angriff blitzschnell ihre gesamte Haut abstreifen. Der Angreifer bleibe mit einem Maul voller Schuppen zurück, berichten Forscher im Journal PeerJ.

Von vielen Eidechsen ist bekannt, dass sie ihren Schwanz abwerfen können, um Fressfeinde abzulenken und Zeit für die Flucht zu gewinnen. Der abgeworfene Körperteil wächst später wieder nach. Die jüngst entdeckten Geckos haben dagegen ein Schuppenkleid, das nur an einigen Stellen am Körper anhaftet, so dass sich die Haut besonders leicht ablöst.

Die besondere Eigenheit machte es schwierig, überhaupt einiger Exemplare der neuen Art habhaft zu werden: Man habe die Tiere einfangen ...

