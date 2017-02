Der Gewinn liegt mit 2,6 Milliarden Euro leicht unter Analystenerwartungen. Aber die Münchener Rück hebt ihre Dividende stärker an als gedacht. Die Preise sinken bei Vertragserneuerung nur noch leicht.

Steigende Schäden aus Naturkatastrophen zum Jahresende haben den weltgrößten Rückversicherer Münchener Rück 2016 ein besseres Ergebnis gekostet. Der Nettogewinn ging um eine halbe Milliarde auf rund 2,6 Milliarden Euro zurück, wie die Münchener Rück am Dienstag mitteilte. Zuletzt hatte sie "deutlich mehr" als ihr ursprüngliches Ergebnisziel von 2,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, Analysten hatten ihr im Durchschnitt fast 2,7 Milliarden Euro zugetraut. Die Münchener Rück habe den niedrigen Zinsen und dem scharfen Wettbewerb in der Rückversicherung damit getrotzt, sagte Finanzvorstand ...

