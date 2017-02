07.02.2017 ProSiebenSat.1 PULS 4 plant, die österreichische Sendergruppe ATV von der Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft zu übernehmen. Entsprechende Verträge wurden am 6. Februar 2017 abgeschlossen. Die Akquisition muss von den zuständigen Medien- und Kartellbehörden in Österreich genehmigt werden. Markus Breitenecker, Geschäftsführer ProSiebenSat.1 PULS 4: "Ziel des Kaufs ist es, ATV in die ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe zu integrieren und die Position von ATV auf dem österreichischen TV-Markt so nachhaltig zu stärken." Dr. Herbert G. Kloiber, geschäftsführender Gesellschafter der Tele München: "Ich freue mich, dass wir für den Fortbestand des Unternehmens...

