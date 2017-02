MANNHEIM (dpa-AFX) - Im Ringen um den Erhalt von mehr als 1000 Arbeitsplätzen in Mannheim haben der US-Mischkonzern General Electric (GE) und der Betriebsrat eine Einigung erzielt. "Wir haben einen fairen Kompromiss", sagte Vermittler Lothar Jordan am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der frühere Arbeitsrichter sprach von einer guten Auffangregelung. Das Bild werde allerdings durch den Verlust vieler Arbeitsplätze getrübt. Details der Einigung sollten bei einer Pressekonferenz um 15.00 Uhr mitgeteilt werden.

Der Vorstandsvorsitzende der GE Power AG, Alf Henryk Wulf, sagte dem "Mannheimer Morgen", es gehe um einen "guten Kompromiss" und "fairen Ausgleich" für die Betroffenen. Geschäftsführung und Betriebsrat einigten sich demnach auf einen Interessenausgleich und einen Sozialplan. Auch Wulf wollte keine Einzelheiten nennen.

Vertreter aller Seiten hatten mehr als ein Jahr hinter verschlossenen Türen hart um eine Einigung gerungen. Auch die Verwaltungsspitze der Stadt Mannheim hatte die Gespräche intensiv begleitet. "Ich denke, dass wir die Einigung erst bewerten können, wenn wir die Einzelheiten kennen. Die Information der Mitarbeiter hat da aber Vorrang", sagte Behördensprecherin Monika Enzenbach.

Die Gewerkschaft IG Metall wollte sich auf Anfrage zunächst nicht zur Einigung äußern. Zuletzt hatte eine Einigungsstelle aus vier Arbeitnehmer- und vier Arbeitgebervertretern unter dem Vorsitz von Ex-Arbeitsrichter Jordan um einen Kompromiss gerungen.

GE hatte das Werk im November 2015 vom französischen Konkurrenten Alstom übernommen und Anfang 2016 angekündigt, in Deutschland rund 1700 Arbeitsplätze zu streichen - davon etwa 1060 in Mannheim. Die Fabrik am Standort, in der Turbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden, soll komplett geschlossen werden. Betroffen ist auch ein Werk in Bexbach (Saarland).

Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter hatten immer wieder Verhandlungen für gescheitert erklärt. Auch die Bundesregierung schaltete sich ein. Betriebsrat und Gewerkschaft drangen darauf, dass eine Investorengruppe die von der Schließung bedrohten Betriebsteile übernehmen kann. Das lehnte das GE-Management ab./wo/tat/DP/fbr

