Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Limburg an der Lahn (pts024/07.02.2017/13:00) - Die Informationssicherheitsberatung CARMAO aus Limburg an der Lahn und der Wiener Softwarehersteller im Bereich Governance, Risk und Compliance (GRC) avedos besiegeln ihre umfassende Partnerschaft zum Vorantreiben der gemeinsamen Integrationsbemühungen in der Informationssicherheit. CARMAOS Antwort auf das problematische Silodenken in den Bereichen Informationssicherheit, Business Continuity Management, Datenschutzmanagement und anderen risikoorientierten Aufgaben ist das 360 Grad-Konzept. Dieser Ansatz für Informationsrisikomanagement zielt darauf ab, diese Bereiche ganzheitlich zu betrachten. Dadurch wird eine deutlich stabilere Basis geschaffen, Verbesserungspotenzial bei Verknüpfungen der verschiedenen Teildisziplinen wird aufgedeckt und Mehraufwand durch Überschneidungen der Teildisziplinen wird vermieden. Ulrich Heun, Geschäftsführer von CARMAO erklärt: "Silodenken erzeugt strukturelle Schwächen und führt unweigerlich zu gesteigerten Kosten, die durch das 360 Grad-Framework CHARISMA vermieden werden. Der ganzheitliche Ansatz gewährleistet einen kontinuierlich differenzierten Überblick über die gesamten Prozesse, Rollen, Erfordernisse, Überschneidungen und Projektprioritäten." Der europäische GRC-Softwarehersteller avedos mit Hauptsitz in Wien verschreibt sich seit vielen Jahren der Integration der verschiedenen GRC-Domänen und legt neben Risikomanagement, Compliance und Business Continuity einen Schwerpunkt seiner Bemühungen auf Informationssicherheit. "Der Beratungsansatz von CARMAO und unsere Softwareplattform risk2value, die die Abbildung von GRC-Prozessen auf einer integrierten Softwareplattform ermöglicht, ergänzen einander in perfekter Weise", erläutert Hannes Wambach, Co-CEO von avedos. Durch umfangreiche flexible Modellierungsmöglichkeiten wird risk2value an die individuellen unternehmensspezifischen Anforderungen beim Kunden angepasst ohne die Vorteile einer Standardlösung aufzugeben und erlaubt schrittweise die Integration weiterer GRC-Disziplinen. Sowohl avedos als auch CARMAO sind überzeugt von der Weiterentwicklung von GRC Richtung Integration, da nur so die Leitplanken für risiko- und wertorientierte Unternehmensführung gelegt werden können. Die Unternehmensumwelten werden komplexer, Geschäftsmodelle ändern sich und die Digitalisierung schreitet in allen Branchen voran - diesen Entwicklungen kann nur durch eine umfassende Betrachtung von Informationssicherheit und GRC Rechnung getragen werden. Samuel Brandstätter, Co-CEO von avedos zeigt sich begeistert: "Mit CARMAO und dem ganzheitlichen 360 Grad-Konzept hat avedos einen Partner gefunden, mit dem wir unsere Kunden auf ihrer Reise über die verschiedenen Reifegrade hinweg bis zu einem integrierten IT-GRC-Ansatz begleiten können. Wir freuen uns auf eine langfristige, erfolgreiche Partnerschaft." Über CARMAO Als Informationssicherheitsberatung für anspruchsvolle Anforderungen konzipiert CARMAO Lösungen, die den Kunden einen dauerhaft hohen Mehrwert in ihrer Informationssicherheit gewährleisten. Es sind gerade DAX- und weitere marktführende Unternehmen, die großen Wert auf die überdurchschnittlich professionellen wie innovativen und qualitätsorientierten Konzepte der CARMAO Wert legen. Durch dieses Vertrauen ist CARMAO zu einer der ersten Adressen im Consulting für die Informationssicherheit geworden. Ausdruck der besonderen Kompetenzen ist auch die Entwicklung eigener Methoden im Framework CHARISMA. Sie dienen der schnelleren und vor allem auch erfolgssichereren Projektrealisierung auf Premium-Niveau, ganz gleich welche Anforderungen im Management der Informationssicherheit zu erfüllen sind. Denn dahinter verbergen sich Vorgehensmodelle auf Basis umfangreicher Best Practice-Erfahrungen und intelligenter Optimierungsmethoden. http://www.carmao.de Redaktionskontakt: denkfabrik groupcom GmbH Wilfried Heinrich Pastoratstraße 6, D-50354 Hürth, Telefon: +49 2233 6117-72, E-Mail: wilfried.heinrich@denkfabrik-group.com Über avedos Die avedos business solutions gmbh ist ein europäisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das sich auf Governance, Risk und Compliance (GRC) spezialisiert hat. Im Kern der Bemühungen steht die Integration der verschiedenen GRC-Disziplinen. Die avedos Softwarelösungen fungieren als Bindeglied zwischen operativen Ebenen und dem Top-Management. Sie ermöglichen risikobewusste und wertorientierte Entscheidungen in einer komplexen Unternehmensumwelt. Die Softwareplattform risk2value deckt eine Vielzahl von GRC-Anwendungsbereichen ab, dazu zählen Enterprise Risk Management, Internes Kontrollsystem, Compliance Management, Audit Management, Informationssicherheitsmanagement und viele mehr. Zu den Kunden zählen die weltweit größten und erfolgreichsten Automobilhersteller, Versicherungen, Banken, Telekommunikations- und Handelsunternehmen. Weitere Informationen unter: http://www.avedos.com Bildmaterial unter: http://www.avedos.com/service/presse Pressekontakt: avedos business solutions GmbH Julia Delpos Telefon: +43 (0) 1 3670876-123 E-Mail: julia.delpos@avedos.com (Ende) Aussender: avedos business solutions GmbH Ansprechpartner: Julia Delpos Tel.: +43-1 3670876-123 E-Mail: julia.delpos@avedos.com Website: www.avedos.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170207024

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 07:00 ET (12:00 GMT)