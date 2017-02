Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" einen RICI Enhanced (TR) ETC (ISIN DE000PB8R1Z8/ WKN PB8R1Z) auf Zink vor.Zink komme in der Erdkruste weit verbreitet vor. Die meisten Minen würden ein Konzentrat mit einem Zinkanteil von über 50 Prozent produzieren. Das reine Metall werde dann in spezialisierten Schmelzanlagen hergestellt. Der größte Produzent sei China. Peru, Indien, Australien und die USA seien die nächstgrößten Förderländer - zusammen würden sie aber weniger als China produzieren. Gleichzeitig sei die Volksrepublik mit Abstand der größte Konsument des Metalls - rund die Hälfte allen Zinks werde im Reich der Mitte verbraucht.

