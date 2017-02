Wien - Vanguard führt schon lange die Ranking-Liste der führenden Fondsanbieter in den USA an, berichten die Experten von "FONDS professionell".Im Jahr 2016 sei dem ETF-Anbieter aus Malvern im US-Bundesstaat Pennsylvania allerdings ein Kunststück gelungen: Die Nettozuflüsse in Vanguard-Fonds (einschließlich ETFs, ohne Geldmarktfonds) hätten die aggregierten Inflows aller anderen Fondsanbieter weltweit übertroffen, zeige eine Analyse der Fondsratingagentur Morningstar. In nackten Zahlen ausgedrückt: Dem Vanguard-Sortiment seien im vergangenen Jahr 289 Milliarden US-Dollar zugegangen - dem stünden 244 Milliarden US-Dollar bei allen anderen 4.000 Fondsanbietern weltweit gegenüber.

Den vollständigen Artikel lesen ...