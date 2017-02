Bad Marienberg - Die PATRIZIA Immobilien AG hat für einen weiteren Immobilienfonds für Privatanleger ein Büro- und Geschäftshaus in Mainz erworben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das fünfgeschossige Gebäude in sehr guter und zentraler Lage beherbergt auf einer Gesamtmietfläche von rund 48.000 Quadratmetern Büros, Arztpraxen und Tageskliniken, Einzelhandel, Gastronomie sowie Theater- und Freizeiteinrichtungen. "Die Kombination aus diversifiziertem Nutzungsmix sowie attraktivem Mietermix in sehr guter zentraler Lage und einer langfristigen durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge bietet gute Voraussetzungen für ein nachhaltiges Investment", erläutert Joachim Fritz, Geschäftsführer der PATRIZIA GrundInvest. Verkäufer des Objekts ist die UBS Real Estate GmbH. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

