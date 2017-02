Frankfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Design-Klassiker Ankarsrum Assistent Original war bei seiner Markteinführung im Jahr 1940 die erste, in Schweden produzierte Küchenmaschine und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Nun lanciert Ankarsrum Kitchen AB ein neues Modell. Unter Anderem wurden bei der legendären Küchenmaschine die Leistungsfähigkeit des Motors verbessert und neue Griffe hinzugefügt.



Bereits seit den 1940er Jahren wird die robuste Küchenmaschine Ankarsrum Assistent Original® aus Småland in schwedischen Küchen zum Kneten, Mixen, Raspeln, Rühren und Mahlen verwendet. Die Maschine wird vom Unternehmen Ankarsrum Kitchen AB vertrieben und im Werk Ankarsrum von Hand gefertigt.



Nun lanciert Ankarsrum Kitchen AB ein verbessertes Modell des Ankarsrum Assistent Original. Die neue Version verfügt über einen 1.500 Watt starken Motor. Die Leistung des alten Motors betrug 800 Watt. Die Kontrollvorrichtungen sind nicht länger aus Kunststoff gearbeitet, sondern präsentieren sich in verchromtem Zink in robusterer und griffigerer Qualität. Außerdem wurde die Gerätegarantie von fünf auf sieben Jahre erweitert - eine der längsten Garantiespannen für Küchenmaschinen auf dem schwedischen Markt.



- Die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten, die lange Haltbarkeit, die Leistungsfähigkeit des Motors, das Retro-Design und die Kompatibilität zwischen Modellen verschiedener Jahrgänge heben die Ankarsrum Assistent Originalvon anderen Küchenmaschinen ab. Durch die Fokussierung auf die Herstellung eines einzigen Produktes, garantiert Ankarsrum Kitchen AB höchste Qualität. Der Ankarsrum Assistent Originalist ein schwedischer Produktklassiker und die Präsentation jedes neuen Modells mit verbesserten Funktionen wird mit Spannung erwartet. Wir hoffen, dass die Resonanz passionierter Hobby-Bäcker und Köche positiv ist und dass die Maschine die Freude bei der Herstellung der Lebensmittel noch verstärkt, sagt Marcus Grimerö, Vertriebsleiter der Ankarsrum Kitchen AB.



Fünf Fakten in Kürze: Ankarsrum Assistent Original®



- Hergestellt in Schweden. Der Ankarsrum Assistent Original wird in der bekannten Industriestadt Ankarsrum in Småland von Hand gefertigt und montiert. Die Küchenmaschine ist besonders robust gearbeitet. Die Garantie beträgt sieben Jahre. Jede Maschine wird vor Verlassen der Fabrik individuellen Tests unterzogen.



- Die erste in Schweden produzierte Küchenmaschine. Der Ankarsrum Assistent Original wurde 1940 erstmals lanciert. Über die Jahre ist die Maschine mit einem leistungsstärkeren Motor, einer stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung und einem Überlastungsschutz ausgestattet worden, die zur Leistungssteigerung und verbesserten Sicherheit beigetragen haben.



- Neun Funktionen erleichtern die Küchenarbeit. Mit ihrem 18-teiligen Zubehör-Set kann die Maschine sowohl zum Rühren, Mixen, Kneten und Pürieren, als auch zum Mahlen, Raspeln, Würstchen stopfen und Passieren genutzt werden. Heutige Modelle der Küchenmaschine sind mit älteren Modellen kompatibel. Dies bedeutet auch, dass neues Zubehör mit älteren Modellen der Ankarsrum Assistent Originalkompatibel ist und Vice versa.



- Mehr Spielraum im Vergleich zu Konkurrenz-Produkten. Da die Rührschüssel ganze 7 l Volumen fasst, können in einem Arbeitsschritt bis zu 5 kg Teig hergestellt werden. Die Schüssel ist oberhalb des Motors und des Getriebekastens angebracht, sodass die Schüssel selbst rotiert, statt des Aufsatzes (beispielsweise ein Rührstab), wie bei anderen Küchenmaschinen üblich. Diese Art der Konstruktion ermöglicht eine effektivere und leistungsstärkere Nutzung des Motors und erleichtert außerdem die Küchenarbeit, da die Zutaten einfacher von oben einzufüllen sind.



- Stil. Das charakteristische stromlinienförmige Design ist heute noch genauso beliebt wie schon in den 1950er Jahren. Es wurde vom Diplom-Ingenieur Alvar Lenning entworfen. Mit der Zeit wurde das crèmefarbene Original um zahlreiche Farbvarianten erweitert. Heute ist der Ankarsrum Assistent Original in 13 verschiedenen Farben erhältlich.



Über Ankarsrum Kitchen AB



Ankarsrum Kitchen AB ist eine der drei Gesellschaften des Konzerns Ankarsrum Industries. Der Firmensitz befindet sich im renommierten Ankarsrum in Småland. Das Unternehmen vermarktet, verkauft und vertreibt die Küchenmaschine Ankarsrum Assistent Original®. Die Küchenmaschine wurde in den 1940er Jahren von Diplom-Ingenieur Alvar Lenning unter Berücksichtigung der Maxime Qualität, Funktionalität und Design entwickelt. So wurde der Ankarsrum Assistent Original® zur ersten in Schweden produzierten Küchenmaschine und erfreute sich damals wie heute großer Beliebtheit. Seit Vertriebsbeginn im Jahr 1940 wurden 1.500.000 Ankarsrum Assistent Original® in 30 verschiedenen Ländern verkauft.



OTS: Holländer-Elektro GmbH & Co.KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125480 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125480.rss2



Pressekontakt: Holländer Elektro GmbH & Co.KG Ansprechpartner Herr Zacharias Tel. 069 - 499 01 31 theo-zacharias@hollaender-elektro.de