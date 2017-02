Brigitte Zypries nutzt ihren ersten großen Auftritt als neue Bundeswirtschaftsministerin für ein Plädoyer für den Freihandel. Die Gabriel-Nachfolgerin verspricht ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber den USA.

Über dem Amt des Bundeswirtschaftsministers scheint ein Fluch zu liegen. Als er noch die Stelle innehatte, kam Sigmar Gabriel stets zu spät zu seinen Reden. Auch seine Nachfolgerin Brigitte Zypries verspätet sich zu ihrem ersten großen Auftritt vor Vertretern der Wirtschaft bei der Internationalen Industriekonferenz des Bündnisses zur Zukunft der Industrie in Berlin um ein paar Minuten.

Als sie eintrifft, versammelt sich um Zypries sofort eine Traube von Männern in dunklen Anzügen - alle wollen der neuen Wirtschaftsministerin die Hand schütteln, es ist erst ihr elfter Tag in dem Amt. Die Halle ist gut gefüllt, die meisten kennen die neue Ministerin noch nicht. DIHK-Chef Eric Schweitzer posiert mit Zypries für die Kameras, VCI-Präsident und BASF-Chef Kurt Bock schüttelt ihr die Hand, BDI-Chef Dieter Kempf und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann nehmen direkt nehmen ihr Platz in der ersten Reihe.

Als Zypries ans Rednerpult tritt und spricht ist Totenstille im Saal, alle hören der neuen Ministerin gespannt zu. Sie nutzt ihre Rede für ein Plädoyer für den Freihandel. Und sie betont, dass sie, obwohl sie neu im Amt ist, sich schon lange mit Industriepolitik beschäftigt. Die Bedeutung der Industriepolitik habe ihr schon ihr langjähriger Weggefährte der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder nahegelegt.

Die Industrie sei das "heiße Herz des Wirtschaftsstandorts Deutschland", sagte Zypries. Deswegen sei vollkommen klar: "Wir wollen, wir müssen die Industrie weiter stärken". Das Ziel, die Industriequote in Deutschland auf 20 Prozent zu erhöhen, sei genauso wichtig wie das Klimaschutzziel.

Worauf alle Teilnehmer im Raum am meisten gewartet haben dürften ist jedoch ihre Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...