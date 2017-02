Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Appenzell (pts026/07.02.2017/13:15) - Meist werden bei der Renovierung eines Hauses die alten Steigleitungen für Strom, Gas und Wasser durch das Treppenhaus erneuert. Vorhandener Stuck wird beschädigt und alte Wandfliesen abgeschlagen, auch wenn sie sonst noch unbeschädigt sind. Der wohlabgestimmte Charme des Treppenhauses ist Vergangenheit. Das ist schade, muss aber nicht sein. Ohne Zweifel braucht der zeitgemässe Wohnkomfort leistungsstarke Leitungen. Aber sie müssen nicht durch das Treppenhaus führen, sondern können z.B. auch auf der Rückseite der Treppenhauswand installiert werden. Für die Beleuchtung des Treppenhauses offeriert die aristo B GOUP den fertig durchverkabelten Licht-Handlauf LINUS mit bereits vorbereitetem Notlicht: http://www.aristob.com/de/produktkategorien/handlaufbeleuchtung/linus Der wird, solange der Handlauf nicht unterbrochen ist, nur einmal angeschlossen und dies kann durch eine Bohrung von der Rückseite der Wand her geschehen und der gewohnte Charme bleibt erhalten. Der Wegfall des üblichen Kabelziehens plus Maurerarbeiten für die Treppenbeleuchtung spart auch Zeit und Geld. Die Gegenüberstellung zeigt folgende primären Vorteile: Licht-Handlauf AQUA konventionelle Lösung Notlicht bereits vorbereitet extra Notlichtleuchten Treppenlicht im Handlauf integriert extra Treppenlichtleuchten CREE-LEDs mit Lebensdauer-Garantie Leuchtmittel-Garantie - Licht über die gesamte Treppenlänge mind. 2 Leuchten fertig durchverkabelt Kabel zu den Leuchten verlegen erfüllt die rechtlichen Vorgaben bei Treppen Leuchten montieren Energieeinsparung durch kurze Distanz Leuchte - Leuchten anschliessen Stufe Die Kosten dieses eleganten Systems sind meist geringer als die einer konventionellen Lösung, denn zu einem normalen unbeleuchteten Handlauf müssen noch extra Kosten für Treppenhaus-Leuchten, extra Notlichtleuchten und extra Installation berechnet werden. Weil genau diese Zusatzkosten wegfallen, ist dieses System hoch effizient und günstig. Dazu kommen noch die sekundären Vorteile wie Nachhaltigkeit: Leuchte einfach zerlegbar reparaturfähig - alle Bauteile als Ersatzteile lieferbar Ersatzteile im Schadensfall - alle Bauteile sortenrein recycelbar Entsorgungskosten: Leuchte recycelbar - Licht, zielgerichtet auf die Stufen nutzlos breit streuende Beleuchtung Imagegewinn: heller, freundlicher Empfang schafft Vertrauen gewohntes Erscheinungsbild Anerkennung für ungewöhnliche Lichtlösung Imagegewinn - Gebäudewert steigernde Ausstattung Sicherheit durch blendfreies Treppenlicht LINUS ist ein Hingucker, der durch die Wirkung des Lichts unweigerlich Bewunderung auslöst, die verstärkt wird beim Festhalten durch die Haptik. Denn die zahlreichen Ausstattungsversionen als schimmernde Metallversion in verschiedenen Farben, diverse edle Hölzer bis hin zu handschmeichelndem Lederbezug samt Prägung des Namens oder Firmenlogos lassen kaum Wünsche offen - mit Sicherheit ein bleibender, positiver Eindruck. Weitere Infos unter: http://www.aristob.com (Ende) Aussender: aristo B GROUP AG Ansprechpartner: Adolf Berger Tel.: +41 71 508 70 43 E-Mail: info@aristob.com Website: www.aristob.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170207026

