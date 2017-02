Thema heute:

Gesundheit am Arbeitsplatz 4.0: Chancen und Grenzen des digitalen BGM

Arbeiten 4.0, künstliche Intelligenz, Internet of Things - kaum ein Tag vergeht, ohne dass uns diese Begriffe in Vorträgen, Fachartikeln oder TV-Beiträgen begegnen. Sie beeinflussen fast jeden Bereich unseres Lebens:

Neben unserer Freizeit und dem Arbeitsplatz ist auch unsere Gesundheit den Einflüssen technischer Innovation ausgesetzt. Wie die Digitalisierung zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz genutzt werden kann und welche Risiken sich dahinter verbergen, erörtert die diesjährige Corporate Health Convention am 9. und 10. Mai in der Messe Stuttgart mit einem Fokus auf "Digitales BGM".



Das Betriebliche Gesundheitsmanagement, sprich, BGM, steuert im Zuge der Industrie 4.0 auf eine neue Ära zu: Neueste Studien besagen allerdings, dass das digitale BGM noch in den Kinderschuhen steckt. Zwar erreichen fast täglich neue Fitness- und Ernährungs-Apps, virtuelle Gesundheits-Tutorials oder tragbare Sensoren in den verschiedensten Kleidungsstücken den Markt, doch gibt es bei diesen digitalen Helfern gerade in Punkto Datenschutz noch viele offene Fragen. Eine weitere Herausforderung wird sein, alle Mitarbeiter - nicht nur die "Digital Natives" - mit individualisierten Angeboten zu erreichen.



Mit welchen Mitteln können Unternehmen also nachhaltig zur Gesundheit ihrer Mitarbeiter beitragen? Haben klassische BGM-Maßnahmen, wie sportliche Gruppenaktivitäten, Gesundheitsscreenings oder eine persönliche Beratung etwa schon ausgedient? Oder können sich solche Präsenzangebote und digitale Health Care Tools auch sinnvoll ergänzen? Diese und weitere Fragen werden auf der siebten Corporate Health Convention unter dem Spotlight "Digitales BGM" erörtert.

Mit Prof. Dr. Volker Nürnberg und Prof. Dr. David Matusiewicz haben zwei weitere namhafte Experten für digitales BGM ihre Teilnahme an der Corporate Health Convention zugesagt: Volker Nürnberg, Leiter Health Management bei Mercer und Professor im Privatdienst, vermittelt in seinem "Meet the Expert"-Vortrag die Qualitätskriterien für digitales betriebliches Gesundheitsmanagement. In einer anschließenden Gesprächsrunde stellt er sich der Diskussion mit den Fachbesuchern.



Im Rahmen des interaktiven Formats "Meet the Author" stellt David Matusiewicz, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre - insbesondere für den Bereich Gesundheitsmanagement - an der FOM Hochschule, das 2017 neu erscheinende Sammelwerk "Digitales Betriebliches Gesundheitsmanagement" vor.

