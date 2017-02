Zürich - swissVR hat in Zusammenarbeit mit Deloitte und der Hochschule Luzern 460 Verwaltungsratsmitglieder zu Geschäftsaussichten und aktuellen Verwaltungsratsthemen wie Strategien und Innovation befragt. In der ersten «swissVR Monitor» Ausgabe äusserten sich die Verwaltungsratsmitglieder recht positiv zu den Geschäftsaussichten in den nächsten zwölf Monaten. Strategische Prioritäten sehen sie vor allem im Bereich der Effizienzsteigerung und der Strategieerarbeitung - jedoch verlagern sie ihr Augenmerk mehr und mehr auf Themen wie Digitalisierung und Innovation.

Die Konjunktur-, Branchen- und Geschäftsaussichten werden von den befragten Verwaltungsratsmitgliedern für die nächsten zwölf Monate jeweils positiv beurteilt. Die Aussichten für das eigene Unternehmen - 53% erwarten eine positive Geschäftsentwicklung für ihr Unternehmen - werden dabei wesentlich optimistischer eingeschätzt als jene für die Branche und die Wirtschaft als Ganzes.

Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin, Präsident swissVR, sagt: "Die Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Aussichten für das eigene Unternehmen und jene der Branche deutet darauf hin, wie gross das Vertrauen in die eigenen Anstrengungen zur Meisterung aktueller Herausforderungen und in den Erfolg des eigenen Unternehmens ist."

Strategische Top-Themen des VR

96% der befragten Verwaltungsratsmitglieder bestätigen, dass sie aktuell eine aktive Rolle in der Festlegung der Unternehmensstrategie wahrnehmen - und damit dem gesetzlichen Auftrag entsprechen. Die Kompetenz der Verwaltungsratsgremien in strategischen Fragen schätzen die Befragten mehrheitlich positiv ein. Allerdings glauben 30%, dass einzelne Mitglieder ...

