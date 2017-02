Trotz einer Wertsteigerung von 543% über die vergangenen zwei Jahre sind Aktien von Oclaro, Inc. weiterhin günstig bewertet. Oclaro, Inc. (Nasdaq Ticker: OCLR) ist Marktführer bei optischen Komponenten, Modulen und Subsystemen für Transport- und Metronetze, Netzwerke für Unternehmen und Rechenzentren. Dank drei Jahrzehnten R&D in den Bereichen Lasertechnik, photonischer Integrationstechnologie und Empfänger(transceiver) Design, finden sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...