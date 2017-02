Liebe Trader,

das Papier einer der weltgrößten Landmaschinen-Hersteller der Welt Deere ist vor nicht allzu langer Zeit über seine Hochs aus 2011 um 100,00 US-Dollar zur Oberseite ausgebrochen und hat damit ein größeres Kaufsignal aktiviert. Seit den Tiefs aus 2009 um 24,51 US-Dollar hat sich der Kursverlauf demnach fast vervierfacht, und ein Ende der Rally scheint nicht in Sicht zu sein. Zuvor aber konsolidierte der Wert zwischen 2011 und Ende 2016 in einer ausgeprägten Seitwärtsphase und sammelt Kräfte für den nächsten Aufwärtsschub, der noch ganz am Anfang zu stehen scheint und hierdurch größeres Aufwärtspotential bietet. Denn einst markierte der Wert bei 122,35 US-Dollar seine Höchststände, bis zu denen noch reichlich Aufwärtspotential vorhanden ist und entsprechend gut auf der Long-Seite nachgehandelt werden kann.

Long-Chance:

Die derzeitige charttechnische Lage bei der Aktie von Deere zeigt sich weiterhin bullisch und dürfte mit einem Kurssprung über die aktuellen Jahreshochs von 108,47 US-Dollar zu einem weiteren Kursschub zunächst bis in den Bereich von grob 112,00 US-Dollar aufwärts führen. Darüber ist entsprechend Potential bis zu den Hochs bei 122,35 US-Dollar einzuplanen und kann hervorragend über ein entsprechendes Long-Investment auf der Oberseite nachgehandelt werden. Eine passende Verlustbegrenzung sollte sich aber noch am gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 103,06 US-Dollar orientieren, darunter trübt sich das Chartbild sukzessiv ein. Gefährlich für Long-Trader wird es allerdings erst bei einem nachhaltigen Bruch der Kursmarke von rund 100,00 US-Dollar - dann kann es ziemlich schnell zurück auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei 92,03 US Dollar abwärts gehen. Einzuplanen bleibt bei diesem Trade jedoch, dass ein Investment bis zu einige Monate in Anspruch nehmen kann.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 108,06 US-Dollar

Kursziel: 112,00 / 117,50 / 122,35 US-Dollar

Stopp: < 103,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 5,06 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deere Comp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 108,06 US-Dollar; 13:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

