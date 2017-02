Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kalendereffekt lässt deutsche Produktion stark sinken

Die Produktion im produzierenden Sektors Deutschlands ist im Dezember um satte 3,0 Prozent gesunken. Der stärkste Rückgang seit knapp acht Jahren hat aber nichts mit einer tatsächlichen Produktionsschwäche zu tun, sondern ist das Ergebnis eines Saisonbereinigungsverfahrens, das das Produktionsergebnis aufgrund einer ungünstigen Feiertagskonstellation um Weihnachten herum besonders schwach aussehen lässt.

Forscher sagen Rückgang der Schattenwirtschaft um 6 Mrd Euro voraus

Ein deutsch-österreichisches Forscherteam sagt für dieses Jahr einen Rückgang der Schattenwirtschaft in Deutschland voraus. Angesichts der günstigen ökonomische Lage und steuerlicher Entlastungen werde das Volumen von Schwarzarbeit und anderen Formen illegaler Beschäftigung gegenüber 2016 um rund 6 Milliarden auf 330 Milliarden Euro schrumpfen, erklärten der Linzer Universitätsprofessor Friedrich Schneider und das Tübinger Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) am Dienstag.

IWF: Griechenlands Verschuldung ist nicht tragfähig

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Einschätzung bekräftigt, dass Griechenland überschuldet ist. Damit steht die Beteiligung des IWF an einem weiteren Hilfsprogramm für Griechenland weiter in Frage. "Ende 2015 hat die öffentliche Verschuldung 179 Prozent erreicht und ist nicht tragfähig", heißt es im gerade veröffentlichten Abschlussbericht zu Artikel-IV-Konsultationen.

Griechenland schwelgt in Verschwörungstheorien

Griechenland kämpft mit der Sparpolitik, und erneut stellt sich die Frage, ob es die Bedingungen des Rettungsprogramms erfüllt hat. Hochrangige Beamte haben einen Sündenbock gesucht - und ihn in Gestalt eines Statistikers im US-Bundesstaat Maryland gefunden. Anstatt seine massive Schuldenkrise zu bewältigen, hat Griechenland immer wieder die Verantwortung abgestritten und sich auf Verschwörungstheorien berufen.

Banken fragen 2,1 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 29,6 nach 31,7 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 2,1 Milliarden Euro weniger Liquidität.

Chinas Währungsreserven erstmals seit sechs Jahren unter 3 Bill Dollar

Die chinesischen Währungsreserven haben im Januar viel stärker abgenommen als erwartet. Wie aus Daten der Notenbank hervorging, sanken die Währungsreserven um 12,31 Milliarden auf 2,998 Billionen Dollar. Damit wurde die Marke von 3 Billionen erstmals seit nahezu sechs Jahren unterschritten. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 1 Milliarde Dollar erwartet.

Trump bringt Börsenaufseher mit Deregulierung in die Bredouille

Die US-Börsenaufsicht SEC muss sich angesichts der Deregulierungsoffensive von Präsident Donald Trump mit einer ziemlichen chaotischen Rechtslage herumschlagen. Im Prinzip hält sich die SEC an die Dekrete des Präsidenten und schraubt gerade die bisher geltende Nachkrisen-Finanzregulierung zurück. Doch eben diese Schritte könnten dann wieder durch Gerichtsprozesse aufgehalten werden.

Trump gefährdet Zukunft der globalen Finanzregulierung

Die Zukunft der international koordinierten Finanzaufsicht steht auf der Kippe. So ist ungewiss, ob die USA in den Abstimmungsprozessen künftig überhaupt noch wie bisher eine Rolle spielen, wie EU-Vertreter beklagen. US-Präsident Donald Trump hatte die nach der Finanzkrise mühsam umgesetzte Finanzgesetzgebung deutlich zurückgestutzt.

EuGH-Anwalt empfiehlt Asyl per Visum

Die Botschaften der EU-Staaten müssen künftig womöglich Flüchtlingen weltweit humanitäre Visa ausstellen, damit sie in der EU Asyl beantragen können. Dafür plädierte der einflussreiche Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Paolo Mengozzi, am Dienstag in einem Fall aus Belgien. Mengozzi zufolge sind EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, humanitäre Visa zu erteilen, wenn ernsthafte Gründe dafür sprechen, dass Betroffenen ansonsten "Folter" oder eine andere unmenschliche Behandlung drohen.

Sarkozy soll wegen illegaler Wahlkampffinanzierung vor Gericht

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy soll sich wegen illegaler Wahlkampffinanzierung vor Gericht verantworten. Ein Untersuchungsrichter ordnete nach Justizangaben vom Dienstag einen Prozess gegen den konservativen Politiker an. Sarkozy wird vorgeworfen, im Wahlkampf 2012 das zulässige Wahlkampfbudget bewusst überzogen zu haben. Es wäre das zweite Mal in Frankreich jüngerer Geschichte, dass einem Ex-Staatschef der Prozess gemacht wird.

GB/Halifax Hauspreisindex Jan -0,9% gg Vm, +5,7% gg Vj

GB/Halifax Hauspreisindex PROG: +0,1% gg Vm, +6,0% gg Vj

Schweiz/SNB: Währungsreserven Jan 643,7 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Dez 645,3 Mrd CHF

