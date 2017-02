Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Dem afghanischen Sender "Tolo News" zufolge starben mindestens 20 Menschen, rund 40 weitere seien verletzt worden.

Demnach hatte sich am späten Nachmittag (Ortszeit) ein Attentäter auf dem Parkplatz des Obersten Gerichts in die Luft gesprengt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Erst am Montag hatten die Vereinten Nationen einen Bericht vorgestellt, demzufolge die Zahl der Anschläge im Land im vergangenen Jahr gestiegen ist.