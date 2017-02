ReneSola Ltd (Schanghai, China) gab am 06.02.2017 Einblicke in seine Photovoltaik-Dachanlagen-Pipeline in China. Demnach waren Ende Januar Projekte mit 393 MW in einem ausführfähigen Stadium. Alle seien bei der nationalen Entwicklungs- und Reformkommission eingereicht worden, und ihre Entwicklung sei genehmigt, so das Unternehmen.

