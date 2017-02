Wien - Robeco ist davon überzeugt, dass die Nachfrage von Privatanlegern und Vertriebspartnern nach Multi-Asset-Lösungen weiterhin anhalten wird, so die Experten von "FONDS professionell".Die Niederländer hätten ihr Angebot daher mit dem Robeco QI Conservative Multi Asset (ISIN LU1550148222/ WKN nicht bekannt) erweitert. Mit dem Fondsneuling solle Anlegern ein Mischfonds mit ausgewogener Rendite in Kombination mit einem Volatilitätsprofil defensiver Portfolios an die Hand gegeben werden, erkläre Robeco in einer Presseaussendung.

