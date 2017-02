Frankfurt - Mit ganz wenigen Ausnahmen haben sich die Rohstoffe in den vergangenen Wochen verteuert, so die Analysten der DekaBank.Die Konjunkturaussichten hätten sich global deutlich aufgehellt, was unter anderem an gestiegenen Stimmungsindikatoren bei Unternehmerbefragungen (Einkaufsmanagerindices) abzulesen sei. Dies stütze die konjunkturabhängigen Rohstoffpreise aus den Bereichen Industriemetalle und Energie. Die Edelmetallpreise würden weiterhin Auftrieb durch die politische Unsicherheit erhalten, die mit der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinen vielen seither unterzeichneten Dekreten sicherlich nicht geringer geworden sei.

