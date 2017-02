Der Blick richtet sich in 2017 auf die anstehenden Nationalwahlen und deren Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Noch ist der Ausgang unklar und nichts hasst die Börse mehr als Unsicherheiten. Doch spätestens seit der US-Präsidentschaftswahl ist klar: Auch wenn das Ergebnis "erschreckend" ausfällt, die Anleger sind froh, wenn die Katze aus dem Sack ist. Mehr dazu in diesem Marktüberblick. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Robert Halver von der Baader Bank die Schwankungen am Devisenmarkt, den starken Dollar und die Kapitalrücknahmen der US-Konzerne.