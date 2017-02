Nachdem der DAX vor kurzem einen Ausbruchsversuch gewagt hatte, fiel er daraufhin wieder in seine Seitwärtsrange zurück. Am Dienstag ging es kurzzeitig sogar unter die 11.500 Punkte-Marke. Laut Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR ist dies aber noch kein Grund zur Besorgnis. Erfahren Sie hier warum. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben dem DAX auch um Daimler, BMW, Tesla, BYD, Electrovaya und Organovo. Das Interview finden Sie HIER.