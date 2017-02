Am Wochenende hat der BVB wichtige Punkte beim Kampf um Platz zwei in der Bundesliga gut gemacht. Dies ist wichtig in Sachen Qualifikation für die Champions League. Die Aktie von Borussia Dortmund kommt hingegen nicht vom Fleck. Jochen Kauper, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR bleibt weiterhin optimistisch. Details erfahren Sie in diesem Video. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben Borussia Dortmund auch um Daimler, Grammer, Leoni, Bossard und Paragon. Das Interview finden Sie HIER.