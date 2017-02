Zürich (awp) - Das Agrochemieunternehmen Syngenta wird am Mittwoch, 8. Februar, die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2016 bekannt geben. Insgesamt haben 11 Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. 2016 (in Mio USD) AWP-Konsens 2015 Umsatz 12'830 13'411 EBITDA 2'595 2'777 Reingewinn 1'238 1'339 In USD EPS* 16,32 ...

