Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE kauft in Österreich zu. Die österreichische Tochter Prosiebensat1 Puls 4 will die TV-Sendergruppe ATV übernehmen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Verkäufer ist die München Fernseh GmbH & Co. Finanzielle Details nannte Prosieben nicht.

ATV soll in die Puls-4-Gruppe integriert werden, um deren Position auf dem österreichischen Markt zu stärken, sagte Puls-3-Geschäftsführer Markus Breitenecker laut Mitteilung. Zuvor müssen die zuständigen Medien- und Kartellbehörden in Österreich die Transaktion genehmigen.

February 07, 2017 07:53 ET (12:53 GMT)

