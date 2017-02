BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges in der Ostukraine hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin telefoniert. "Im Mittelpunkt des Gesprächs standen erneut die Lage in der Ostukraine und die weitere Umsetzung der Minsker Vereinbarungen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag.

Angesichts der jüngsten Eskalation im Donbass, der zahlreiche Menschen zum Opfer fielen, hätten beide Politiker die Hoffnung ausgedrückt, "dass die Kampfhandlungen bald vollständig und dauerhaft zum Erliegen kommen", erklärte Seibert. Merkel appellierte den Angaben zufolge an den russischen Staatspräsidenten, auf die Separatisten in diesem Sinne einzuwirken.

Die Gesprächsteilnehmer würdigten Seibert zufolge die Anstrengungen der OSZE-Beobachtermission SMM, die maßgeblich zu einer Verbesserung der humanitären Lage vor Ort beigetragen habe. "Die Bundeskanzlerin und der russische Staatspräsident waren sich einig, dass zur Absicherung des Waffenstillstandes neue Anstrengungen unternommen werden müssten und baten die Außenminister und ihre außenpolitischen Berater, dazu im engen Kontakt zu bleiben", erklärte Seibert.

