Der ZKB KMU Index konnte in einer ereignisreichen Berichtswoche um 0.75% zulegen. Zahlreiche Gesellschaften veröffentlichten Unternehmensnachrichten und erste Kennzahlen.

Nach der Bekanntgabe der ersten Eckdaten verlor die Aktie der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) 14%, dies jedoch nur mit einer Transaktion über 10 Aktien. Somit dürften die Zahlen keinen grossen Einfluss auf die Kursbewegung gehabt haben. Schlechte Wetterbedingungen im Frühjahr liessen die Passagierzahlen um 3.7% sinken.

Einmal mehr standen in der vergangenen Woche die Regionalbanken im Rampenlicht. Die präsentierten Zahlenkränze waren durchs Band positiv. Trotz des niedrigen Zinsniveaus läuft das Hypothekargeschäft noch immer zufriedenstellend.

Obwohl noch nichts über den Jahresabschluss der WWZ AG bekannt ist, wurden die Titel rege umgesetzt.

Die Aktien der Zur Rose Group standen auch diese Woche im Rampenlicht. So wurde bekannt gegeben, dass der Gesamtumsatz 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 5.4% auf CHF 880 Mio. anstieg. Das meiste Wachstum, mit 10%, generierte DocMorris. In der Schweiz lag das Umsatzwachstum bei 2%.

Mit dem Beginn der Winterferien rücken auch die Wintertourismusaktien in den Vordergrund. So konnten im ZKB KMU Index die Weisse Arena AG mit 9.4% am meisten zulegen. Auch die Pilatus Bahnen AG rückte um 3.6% vor. Bei den Verlieren fallen die Rigi Bahnen AG mit einem Wochenverlust von 3.3% auf. Schon in der Vorwoche litten die Aktien unter Abgabedruck.

Mit geringen Umsätzen sanken die CKW-Aktien, hier wurde in der vergangenen Woche die Dividende von CHF 2 ausbezahlt.

Im breiten Markt stechen die Aktien der Opernhaus AG N900 mit einem Kursplus von über 46% ins Auge. Seit langem gab es wieder einmal einen Abschluss, da der Titel sehr illiquide ist gibt es grosse Kursschwankungen.

Auch in der vergangenen Woche wurden die Titel der Privatklinik Linde Holding AG gesucht, die Konsolidierung im Schweizer Gesundheitsmarkt scheint immer noch Fantasien auszulösen. Bei den Verlieren fällt die Raststätte Rheintal mit einem Kurstaucher von über 14% auf. Neuigkeiten gab es jedoch keine aus der Ostschweiz.

Der Abgabedruck hält auch diese Woche bei der Basler Immobiliengesellschaft sitEX Properties AG an.

Der Jahresauftakt im Monat Januar liegt mit einem Volumen von knapp CHF 20 Mio. und 738 Abschlüssen leicht über dem Vorjahr. Das höchste Monatsvolumen generierten die Zur Rose Group mit rund CHF 5 Mio. dicht gefolgt von den Reishauer-Namenaktien (CHF 4 Mio.) und den WWZ AG (CHF 3.5 Mio.) (Quelle: eKMUX)

Unternehmensnachrichten

Die Apothekengruppe Zur Rose Group vermeldet für das Geschäftsjahr 2016 weiteres Wachstum. Der Umsatz stieg gegenüber 2015 um 5.4% auf CHF 880 Mio. Damit sieht sich die Zur Rose Gruppe in ihrer Wachstumsstrategie bestätigt, auch wenn die damit verbundenen erhöhten Marketingaufwendungen zulasten der Ergebnisentwicklung fielen. Besonders starkes Wachstum verzeichnete die Tochtergesellschaft DocMorris, welche ihren Umsatz 2016 um rund 10% auf CHF 361 Mio. steigerte. Dabei nahmen die Verkäufe rezeptfreier Arzneimittel von DocMorris um 50% zu, womit erstmals die 100MillionenEuroUmsatzschwelle überschritten wurde. Bei der Marke Zur Rose fiel das Umsatzwachstum mit 2% auf CHF 531 Mio. geringer aus. Hinderlich sei dabei das in der Schweiz erfolgte Versandverbot von rezeptfreien Arzneimitteln gewesen, während sich wiederum das Ärztegeschäft auf dem Heimmarkt als "wesentlicher Stabilitätsfaktor" erwiesen habe. Als erfreulich bezeichnet die Zur Rose Gruppe die ersten Auswirkungen der im Herbst 2016 eingesetzten Marketingmassnahmen in Deutschland. So habe sich bei DocMorris der Versandhandelsumsatz im vierten Quartal 2016 gegenüber dem Vorjahr um 13% erhöht. ...

