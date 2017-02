BERLIN, DETROIT, NORTHVILLE, Michigan und HOD HASHARON, Israel, 7. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- IAV (https://www.iav.com/us/home?r=de&n=1), einer der weltweit führenden Anbieter von Engineering-Dienstleistungen in der Automobilindustrie, und Karamba Security (https://www.karambasecurity.com/), ein Anbieter autonomer Cyber-Sicherheit für vernetzte Fahrzeuge, führen auf dem 3. Automotive Ethernet Congress, der vom 7. bis 8. Februar 2017 in München stattfindet, die potenziellen Risiken des Hackens von Fahrzeugen vor, und wie dies verhindert werden kann.

Die Präsentationen finden auf dem Stand von IAV im Hilton Hotel Munich Park, Veranstaltungsraum C, statt.

Die gemeinsame Vorführung von IAV und Karamba behandelt eines der wichtigsten Themen der Veranstaltung, nämlich dass die Cyber-Sicherheit für mit dem Internet vernetzte Fahrzeuganwendungen unerlässlich ist, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung autonomer Fahrzeuge.

Der innovative Security Demonstrator von IAV verwendet einen speziell entwickelten Angriffsgenerator, der simulierte Angriffe auf bestimmte Verbindungsfunktionen in einem Fahrzeug durchführt. Während der Vorführung präsentiert IAV eine Auswahl gängiger Angriffsszenarios, bei denen ein Cyberangriff auf das Fahrzeug simuliert wird und zeigt die potenziell verheerenden Auswirkungen auf ein kompromittiertes Fahrzeug auf.

Die Vorführung zeigt auch, wie Autonomous Security von Karamba Security ein über drahtlose Medien (WLAN, LTE, Bluetooth) vernetztes Fahrzeug gegen Hackerangriffe schützen kann.

Karambas Software ist einmalig aufgestellt, da sie es elektronischen Steuergeräten (ECUs) ermöglicht, sich autonom vor Hackern zu schützen - ohne falsch-positive Ergebnisse. Praktisch werden mithilfe seiner Autonomous-Security-Technologie die mit dem Internet vernetzten ECUs des Fahrzeugs automatisch "abgehärtet", um Hackerangriffe zu blockieren und Hacker daran zu hindern, das Fahrzeug zu kompromittieren.

Die Vorteile der autonomen Sicherheit von IAV und Karamba:

Eine Softwarelösung, die ohne falsch-positive Ergebnisse Cyberangriffen und das Risiko von Sicherheitsbeeinträchtigungen verhindert

Keine Malware-Updates erforderlich

Automatische Generierung von Richtlinien ohne eigenen Entwicklungsaufwand

Über IAV

IAV beschäftigt mehr als 6.700 Mitarbeiter und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Engineering-Dienstleistungen in der Automobilindustrie. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative Konzepte und Technologien für zukünftige Fahrzeuge. Zu seinen Kernkompetenzen gehören serientaugliche Lösungen in allen Bereichen der Elektronik-, Antriebsstrang- und Fahrzeugentwicklung. Alle namhaften Automobilhersteller und Zulieferer weltweit gehören zu seinen Kunden. Zusätzlich zu den Entwicklungszentren in Berlin, Gifhorn und Chemnitz/Stollberg verfügt IAV über weitere Standorte in Deutschland, Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika. www.iav.com (http://www.iav.com/)

Über Karamba Security

Karamba Security bietet branchenführende autonome Cyber-Sicherheitslösungen für vernetzte und autonome Fahrzeuge. Karambas Softwareprodukte "härten" automatisch die ECUs von vernetzten und autonomen Fahrzeugen ab, um zu verhindern, dass Hacker die ECUs manipulieren und kompromittieren und somit einen Hackerangriff auf das Fahrzeug durchführen. Karambas autonome Sicherheit verhindert Cyberangriffe ohne falsch-positive Ergebnisse, ohne Konnektivitätsanforderungen und nahezu ohne jede Beeinträchtigung der Fahrzeugleitung. Weitere Informationen finden Sie unter www.karambasecurity.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GXvGro1azF7UHnOLGW8Z61om1IyJnrsFIDuIMk1aHIk5HwJTw0yEggBcxDCBHVXY_WhqUMzW-ZHqc0m7rfHuH0UftLb-gDBkSy4PEWRwqKg=).

PressekontaktMontner Tech PRDeb Montnerdmontner@montner.com+1-203-226-9290 x110