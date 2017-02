Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rio Tinto vor der Präsentation von Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3770 Pence belassen. Analystin Anna Mulholland rechnete in einer Studie vom Dienstag auf bereinigter Basis mit einem bereinigten Ergebnis in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar. Das sei etwas mehr als am Markt erwartet. Die Nettoverschuldung des Minenkonzerns dürfte auf etwa 9,6 Milliarden Dollar zurückgegangen sein./la/mis

ISIN: GB0007188757