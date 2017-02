Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BHP Billiton von 1265 auf 1300 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Fraser Jamieson passte seine Schätzungen an höhere Prognosen für den Eisenerzpreis an. Bei BHP sei die Aktienbewertung zwar nicht allzu ambitioniert, es drohten aber steigende Investitionskosten, schrieb er in einer Branchenstudie vom Dienstag./ag/edh

