Am Montag haben die Aufzeichnungen zur Rateshow "Sag die Wahrheit" begonnen. Das erfolgreiche SWR-Format kommt mit einigen Neuerungen ab dem 24. März 2017 immer freitags um 18:50 Uhr ins Erste. Moderator Michael Antwerpes begrüßt die Zuschauer in einem rundum neu gestalteten Studio und mit neuem Logo.



Bei "Sag die Wahrheit" behaupten in den ersten drei Spielrunden jeweils drei Kandidaten, ein und dieselbe Person mit einer besonderen Eigenschaft, einem außergewöhnlichen Hobby oder einem sehr speziellen Beruf zu sein. In der vierten Runde sind es nur noch zwei Kandidaten. Doch die knifflige Aufgabe für das Rateteam, das aus fünf Prominenten besteht, bleibt immer die gleiche: Durch geschicktes Fragen und Nachhaken müssen sie den Wahrheitssagenden herausfinden und die raffinierten Schwindler entlarven. Neben Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni und Smudo stellen u.a. die Schauspielerin Natalia Wörner, ihr Schauspiel-Kollege Hannes Jaenicke, die Kabarettistin Lisa Fitz sowie "Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer ihren detektivischen Spürsinn unter Beweis.



In den ersten Ausgaben der Panelshow muss das Rateteam beispielsweise einen Entfesselungskünstler und einen Taschendieb enttarnen. Keine leichte Aufgabe, denn wie sieht ein "typischer" Entfesselungskünstler überhaupt aus? Kann man die kriminelle Energie eines Taschendiebs an dessen Gestik und Mimik erkennen? Sind die Lügner dann entlarvt, erwartet die Zuschauer eine atemberaubende Performance, bei der der Entfesselungskünstler sich auf spektakuläre Art und Weise befreien muss. Und wenn der Taschendieb am Werk ist, sollte das Rateteam seine Wertsachen ganz besonders im Blick haben.



"Sag die Wahrheit" ist eine Produktion des Südwestrundfunks und der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD Werbung und der ARD für Das Erste.



