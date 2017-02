One Equity Partners wirbt $1,65 Milliarden für Fonds VI ein

One Equity Partners wirbt $1,65 Milliarden für Fonds VI ein

Erster Fonds nach Spin-Out ist überzeichnet und übertrifft anvisiertes Ziel

NEW YORK - 07. FEBRUAR 2017 - One Equity Partners, ein führender Private Equity Investor, der auf mittelständische Unternehmen spezialisiert ist, hat die Investorensuche für seinen sechsten Fonds ("One Equity Partners VI L.P." oder "OEP VI") erfolgreich abgeschlossen und $1,65 Milliarden eingeworben. Damit wurde das gesetzte Ziel deutlich übertroffen. Nachdem sich das Unternehmen 2015 von JP Morgan unabhängig gemacht hatte, ist OEP VI der erste von insgesamt sechs Private Equity Fonds, für den One Equity Partners externe Investments einwarb.

"Das gesamte Team möchte sich bei unseren Investoren für das große Vertrauen bedanken, das sie One Equity Partners während des Fundraisings für unseren ersten Private Equity Fonds als unabhängiges Unternehmen entgegengebracht haben", sagte das Führungsteam von One Equity Partners. "Die sehr hohe Nachfrage zeigt deutlich, dass wir in den letzten 16 Jahren bewiesen haben, dass wir das Team und Know-how haben, um erfolgreiche Unternehmen aufzubauen und mit unseren attraktiven Portfolios überdurchschnittliche Renditen erzielen."

One Equity Partners setzt auf synergistische Unternehmenskombinationen. Durch die Fusion strategisch komplementärer Unternehmen ähnlicher Größe werden schnell Marktführer aufgebaut. Diese einzigartige Wachstumsstrategie und die Kooperation von One Equity Partners mit Familienunternehmern, Gründern, Managementteams und Konzernen generiert eine robuste Pipeline exklusiver Transaktionsmöglichkeiten.

One Equity Partners VI konzentriert sich auf nordamerikanische und europäische Unternehmen im Industrie-, Gesundheits- und Technologiesektor. Der Fonds hat insgesamt bisher rund $600 Millionen in acht Portfoliounternehmen investiert, die ihrerseits durch die Unterstützung von OEP acht weitere Unternehmen hinzukaufen konnten, welche das bestehende Portfolio synergistisch ergänzen.

"Wir wollten die Größe des Fonds begrenzen und gleichzeitig unsere disziplinierte Investmentstrategie für mittelständische Unternehmen in Nordamerika und Europa fortsetzen", sagte Dick Cashin, Präsident von One Equity Partners. "Wir werden unser Branchen-Know-how, unsere Beziehungen und unsere operativen Ressourcen nutzen, um Managementteams in unseren Zielbranchen beim weiteren Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen."

Zahlreiche angesehene internationale Investoren aus Nordamerika, Europa, Asien, Australien und dem Mittleren Osten haben sich an OEP VI beteiligt, darunter Pensionsfonds, Finanzinstitutionen, Staatsfonds, Berater und Familiengesellschaften. Darüber hinaus haben sich auch Managementteams bestehender und ehemaliger Portfoliounternehmen, eine Reihe von Private- Equity-Gründern sowie erfahrene Dealmacher, mit denen das Führungsteam von One Equity Partners langjährige Beziehungen pflegt, im Fonds engagiert.

Über One Equity Partners

One Equity Partners (OEP) ist ein Private Equity Investor, der sich auf den Industrie-, Gesundheits- und Technologiesektor in Nordamerika und Europa fokussiert. One Equity Partners formt Marktführer durch Identifizierung und Umsetzung von synergistischen Unternehmenskombinationen. Durch einen differenzierten Investitionsprozess, ein erfahrenes Führungsteam und eine langjährige Erfolgsbilanz ist OEP ein Partner des Vertrauens und schafft langfristigen Wert für seine Portfoliounternehmen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat das Unternehmen in mehr als 140 Unternehmen weltweit investiert und machte sich 2015 von JP Morgan unabhängig. One Equity Partners hat Büros in New York und Chicago sowie in Frankfurt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.oneequity.com

Pressekontakt für Europa Norbert Selle CNC Communications & Network Consulting Telefon: +49 175 180 5982 E-mail: OEP@cnc-communications.com Pressekontakt für Nordamerika Kelly Holman Stanton Telefon: +1 646-502-3509 E-mail: KHolman@StantonPRM.com

